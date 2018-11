Velké finále je tady! České hvězdy z NHL navštívily nebeského jezdce Šonku

Rozhodující chvíle! Bývalý armádní pilot Martin Šonka bude v Dallasu útočit z druhého místa průběžného pořadí na titul mistra světa série Red Bull Air Race. Nečeká ho jednoduchý úkol, Američan Goulian má před ním náskok pěti bodů, Australan Hall je jen o dva body zpět.

Přípravy na závod mu zpestřila vzácná návštěva v hangáru, když se za ním přišly podívat české hvězdy NHL z Dallas Stars Radek Faksa, Roman Polák a Martin Hanzal. Právě dvoumetrový útočník Hanzal se dokonce i do těsného kokpitu Šonkova speciálu poskládal.

„Neměl to úplně jednoduché, ale dokázal to,“ smál se Šonka a byl rád za milou návštěvu. „Vždycky je příjemné, když vás přijde navštívit krajan. Vím, že kluci mají nabitý program, ale jsem rád, že to vyšlo. Snad se jim to líbilo, nabídli nám, že bychom se na oplátku mohli jít mrknout na jejich zápas proti Bostnu, kde hraje Pastrňák s Krejčím. Moc bychom rádi, ale začínají nám tréninky a bude hodně práce...,“ dodal Šonka, který může v neděli slavit největší životní triumf kariéry.