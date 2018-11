Krvavá hrůza z Hollywoodu! Slavný herec sotva vyvázl z wrestlingové řežby

Wrestling kombinuje to nejlepší z nadlidských výkonů sportovců a pestrých charakterů akčních filmů a seriálů. Proto se do něj zapojují i hvězdy ze zábavní sféry. Největší společnost WWE uvítala Mikea Tysona, metalové legendy Motörhead či Arnolda Schwarzeneggera, její někdejší rivalové z WCW zase kapelu Kiss nebo právě herce Davida Aquetta. Tomu dokonce v kontroverzním momentu svěřili opasek světového šampiona.

Bývalý manžel hvězdy seriálu Přátelé Courtney Coxové se v ringu neobjevil dlouhých 18 let, až letos začal být pravidelným hostem několika menších společností. Hvězda hororvé série Vřískot ale netušila, že zažije horor i na vlastní kůži, když přijme zápas v organizaci Game Changer Wrestling.

Proti 47letému herci se postavil Nick Gage, který si oblíbil wrestlingovou subkulturu zvanou deathmatch. Jak název napovídá, jde o zápasy, ve kterých je dovoleno prakticky vše. Gage tak Arquetta doslova do krve zrubal, dokonce proti němu jako zbraň použil zářivku. Ta hollywoodské hvězde přivodila ošklivou ránu na krku.

Arquetta to dost namíchlo, scénář domluvené wrestlingové show zahodil oknem a svého většího soupeře se snažil skutečně zmlátit, Gageovi se ale povedlo jej udržet na podlaze a zápas ukončit.

"Zdá se, že deathmatch zápasy nejsou pro mě," glosoval pak Arquette na Twitteru. Krize středního věku už ho asi přešla a od zápasů, ve kterých mu hrozí rána zářivkou, už se pro jistotu bude držet dál...

David Arquette basically shoots on Nick Gage at the end of the match. Figure Gage flipped him and told him to stay down for the pin. Once Arquette's neck got sliced, he kind of started freaking out and almost walked out of the match #GCW #JJLAC pic.twitter.com/waao3yHNHe