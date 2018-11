V OKTAGONU 10 vládl Végh i Deák, Borárose zastavilo zraněné koleno

Hned první zápas hlavní karty nabídl vskutku zajímavý souboj. Ve finále třetího ročníku reality show OKTAGON Výzvy se proti sobě postavili dva kamarádi, kteří od začátku doufali, že se uvnitř šestihranné klece nikdy nepotkají. A hned první kolo ukázalo, že se bude jednat o vyrovnaný souboj. Ten nakonec lépe zvládl Karol Ryšavý, který ve druhém kole na zemi umlátil Jakuba Dohnala. Díky jeho výhře tak potvrdil nadvládu Slovenska v jedinečné reality show, kterou ve finále ovládl již třetí Slovák.

Ve druhém hlavním zápase se představil veterán z UFC Jeremy Kimball, přes něj se snažil do nejlepší stovky probojovat Miloš Petrášek. Českému bojovníkovi se však jeho cíl nepodařil. Kimball, který se do klece postavil poprvé od svého konce v UFC, se však zaskočit nenechal a ukázal, že je v prvních kolech k neporažení. I nyní dokázal zápas ukončit ještě před prvním gongem. „Miloš je skvělý bojovník, určitě se jednou do UFC dostane,“ pochválil svého soupeře Američan, kterého ještě nedávno trápila rýma, a kvůli ní nedokázal splnit váhový limit.

Po veteránovi z UFC se do klece postavil bývalý šampion Bellatoru z roku 2012 Attila Végh. Ten zaplněné O2 areně ukázal, čím dokázal slavnou soutěž ovládnout. I přesto, že s Maiuquelem Falcaem předvedli spíše boxerský souboj, blýskl se zejména parádní obranou. „Chtěl jsem předvést hezký zápas, ale strašně jsem se bál, že udělám nějakou chybu, že jsem se soustředil hlavně na obranu,“ omluvil se divákům po zápase Végh za svůj profesorský styl boje.

Diváky očekávaný zápas mezi historicky prvním vítězem reality show OKTAGON výzva Gáborem Borárosem a Davidem Kozmou skončil trochu nešťastně. Střetnutí po tvrdém souboji utnulo ve druhém kole zranění Borárose. Ten si při pádu na zem poranil koleno a v bolestech musel zápas odklepat. Novým šampionem OKTAGONU se tak stal Kozma, který však spokojený nebyl. „Mrzí mě to, chtěl jsem vyhrát díky svým schopnostem, ne takhle,“ vzkázal. Dá se tak očekávat, že se oba ještě v nějaké odvetě potkají.

Hlavní zápas večera mezi Tomášem Deákem a Corym Gallowayem předčasně neskončil. Po dominantním výkonu se ze své již devatenácté výhry radoval slovenský bojovník Deák. Ten názorně ukázal, proč patří mezi špičku na slovenské scéně a udělal další krok ke svému vysněnému přestupu do UFC.