Hororová nehoda! Němka při 250 km/h vyletěla z trati, zranila další lidi

Tým německé závodnice později oznámil, že je mimo ohrožení života. Zraněni ale byli minimálně ještě čtyři lidé. Další pilot, dva fotografové a traťový komisař.

Závod byl po nehodě přerušen, po hodině ale pokračoval a vyhrál jej Brit Daniel Ticktum.

Flörschová v letošní sezoně ve formuli 3 debutovala, předtím jezdila ve formuli 4 a jako první žena v ní vybojovala i dvě pódiová umístění.

Sophia Flörsch huge crash at Formula 3 Macau Grand Prix.

"No official updates regarding Flörsch's condition, or the state of anyone at the crash site, have been given."