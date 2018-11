Šafářová tlačí na Plekance, ať hraje u ní doma: Za Jágrem ne, chci tě v Kometě!

Bejby nechtěla sedět v koutě, tak se vložila do velké hry o Plekance, v níž figurují TOP české kluby. A také Jágrovo Kladno!

Tomáš přiletěl minulý týden z Kanady, kde ukončil působení v Montrealu, aby ještě letos a patrně i příští rok bavil svými kličkami doma. Jenže kde pro něho bude doma?

On ho má na Kladně, ale Šafářová bydlí v Brně, takže je jasné, co žena preferuje. „Já jsem pro Kometu, ale s 68 to bude těžký boj,“ dala Lucka na Instagram úsměvný a zároveň nesmlouvavý vzkaz.

Hráč se 1001 starty v NHL teď doléčuje pochroumaná záda, už se připravuje na ledě, ale zatím sám neví, kde bude dávat góly. Vezme si k srdci slova své přítelkyně?