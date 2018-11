Obvinění šipkařů v bitvě o miliony: Zkažená vejce! Ne, prděl jsi mi pod nos!

Světem profesionálních šipek cloumá groteskní skandál. Nizozemec Wesley Harms po prohraném duelu o čtvrtfinále turnaje ve Wolverhamptonu osočil dvojnásobného mistra světa Garyho Andersona, že nesnesitelně pšoukal. „Bude mi trvat dva dny, než se zbavím toho smradu v nose,“ nechal se slyšet Harms.

Jenže Anderson barvu nepřiznal. Naopak kauzu otočil proti soupeři. „Můžete mi strčit prst do zadku a nic neucítíte. Ale pokaždé, když jsem kolem Harmse prošel, ucítil jsem závan zkažených vajec,“ bránila se světový šipkařská čtyřka. „Bylo to hrozný. Páchlo to, a pak najednou začal hrát líp. Pomyslel jsem si, že asi potřeboval nějaký vítr do plachet,“ dodal v narážce Anderson.

To si pochopitelně Harms nenechal líbit a kontroval: „Jestli si ten kluk myslí, že jsem prděl já, pak se na tisíc a deset procent mýlí. Přísahám na život svých dětí, že to nebyla má chyba. Jednou jsem měl problémy se zažíváním, ale přiznal jsem to. Nelhal bych o pšoukání na scéně,“ reagoval Nizozemec, který duel prohrál 2:10.

Aby bylo jasno – v šipkových turnajích nejde úplně »o prd«. Vítěz grandslamu ve Wolverhamptonu bral v přepočtu 3,2 milionu korun. Anderson nakonec prohrál až ve finále a odměna 1,6 milionu mu voněla určitě víc než zápas s Harmsem.