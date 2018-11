Paska: Rosický měl nakročeno do Realu, Tvrdík stabilizoval Slavii

Patrik Schick se v létě 2017 stal nejdražší posilou slavného AS Řím, ale ve velké konkurenci stále bojuje o místo a nehraje pravidelně. Velký talent českého fotbalu, který se rozstřílel v reprezentaci, sám přiznal, že by potřeboval hrát víc minut. Zároveň ale zatím nechce utíkat z boje a ani neuvažuje o hostování.

"Zatím jsme dělali s Patrikem jen konzultaci, sbírám informace a po reprezentační pauze budu mluvit s vedením. Patrik hrál ve 20 letech za Bohemku, za rok šel do Sampdorie a za rok do top klubu v Itálii. Jeho kariérní a ekonomický postup předběhl ten sportovní," říká Paska.

Známý hráčský agent v rozhovoru pro O2 TV Sport zavzpomínal i na své slavné klienty z minulosti. Paska zastupoval Tomáše Rosického, u kterého se podílel na přestupu ze Sparty do Borussie Dortmund a později do Arsenalu.

"Měli jsme nakročeno do Realu Madrid, pak ale přišlo zranění, kdy byl asi osmnáct měsíců mimo, to bylo hodně nepříjemé. To nás zabrzdilo," připomíná nepříjemné peripetie mimořádného fotbalisty.

Velké transfery prožil i u Patrika Bergra, když ho jako ohromného talenta prodával ze Slavie do Dortmundu. "Asistent Hitzfeld mi tehdy zavolal, že potřebují dynamického hráče, co má výbornou levou nohu a tak dále. Přijel se podívat na zápas, za dvacet minut říkal, jdeme na oběd, to mi stačí a okamžitě ho chci," prozrazuje Paska.

Zároveň oceňuje, jakou odvádí pro Slavii práci současný klubový šéf Jaroslav Tvrdík. "Musím říct, že Slavia se pod jeho vedením systémově stabilizovala. V tom případě nejde jen o peníze, ty umí dát do klubu leckdo."

