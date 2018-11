Beachvolejbalová náhrada vedle Kvapilové za Kiki? Je to kočička od mikroskopu!

Doktorát? Práce ve vědeckém výzkumu? Ne, vystudovaná bioložka Michaela Kubíčková (24) se rozhodla profesionálně věnovat beachvolejbalu! A má ty nejvyšší ambice, včetně olympiády. Vždyť nahradila populární Kiki!

Ukončila studium vysoké školy. Chodila po pohovorech. A v létě se dočetla, že Kristýna Hoidarová Kolocová alias Kiki ukončila kariéru. Tak zkusmo oslovila její parťačku Michalu Kvapilovou (28): „Nechtěla bys hrát se mnou?“ A ono to klaplo! „Dohodly jsme se na jednom turnaji, zářijovém mistrovství republiky. A vyhrály jsme. Tak z toho vyšla celá sezona,“ líčí blondýnka, která se ke škole věnovala hlavně šestkovému volejbalu a beach pro ni byl spíš výplní na léto.

Teď se její pracovní prostor tak trochu zvětšil. V rámci Světového okruhu už s Kvapilovou cestovala dvakrát do Číny a jednou do Mexika – tam v Chetumalu dosáhly nejlepšího výsledku, děleného devátého místa. „Naše souhra se pořád zlepšuje,“ pochvaluje si zkušenější z páru. A cíle jsou od začátku mamutí: MK Duo, jak si dvojka podle shodných iniciálů říká, se chce kvalifikovat na olympiádu do Tokia 2020! „Potenciál na to mají,“ tvrdí Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu.

A že se Kubíčková těžko vyhne srovnávání s Kolocovou? „Časem to asi přijde, ale zatím jsem to ještě nezaregistrovala,“ je v klidu dívka, co vyměnila mikroskop za volejbalový míč.