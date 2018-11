Závodník Semerád o smrti spolujezdce (†35): Vina, pohled do očí a černý střep

Bohoušovu fotku má jako profilovou na své facebookové stránce. „Neexistuje den, abych si neuvědomil, co se tenkrát stalo,“ přiznal Semerád ve své zpovědi pro web Bezfrází.cz.

Ví, že to přehnal, měl na brzdu dupnout dřív. „Jakmile jsem cítil, že jsou ve smyku všechna čtyři kola, nezbývalo než čekat. Pokud jdete ven z cesty, záleží jen na jednom: jestli tam ten strom bude, nebo nebude.“ Při Barumce, bohužel, byl...

Semerád hned po nárazu věděl, že je malér. „Strom byl uvnitř a zastavil se až o Bohoušovu sedačku. Ale v první chvíli jsem nevěděl, že tohle je konečná. Bohoušovi nikde netekla žádná krev...“ V nemocnici mu rodiče vše řekli.

„Nejhorší byl pohřeb. Podívat se do očí členům Bohoušovy rodiny. Psali mi do nemocnice a já jsem se jim omlouval. Ale když jsem se jim podíval do očí... Manželce. Dětem. Rodičům. Pocit, že jste přímo vinný za to, že ten kluk už nikdy nepřijde domů. Bolelo to hrozně.“

Hned chtěl se závoděním seknout. Ve 22 letech! Za půl roku si zkusil rallye v Rakousku, ale necítil se dobře, a když padla mlha, raději vzdal. Když si jej pak pozvali bafuňáři Autoklubu, aby jej za tragickou nehodu dodatečně pokárali, definitivně to zabalil.

„Z lidského hlediska byly podobné kecy fakt zbytečné.“ Sám věděl, co způsobil. „Zásadním způsobem se změnila moje psychika. Mám v sobě černý střep, který občas bodne,“ prozradil Semerád.

Teď bourá schválně

Martin si založil jezdeckou akademii, doprovází 17letého bráchu na závodech. A občas točí kaskadérské scénky pro filmy. „Paradoxně bourat úmyslně je výrazně těžší, než se může na první pohled zdát,“ říká Semerád.