Rodinná pouta Sáblíkové a spol.! České sportovní hvězdy vybraly své opory

„Brácha Jonáš byl pro mě jasná volba, už jen kvůli tomu, že ostatní členové naší rodiny se neradi fotí. Je pro mě hrozně důležitý, klíčový, prostě je to brácha, to mají asi všichni sourozenci stejné. Já to mám o to silnější, že můj brácha je ten nejlepší na světě,“ prozradila s úsměvem Ledecká.

Na sourozence padla volba i v případě rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. „Brácha mi byl už odmalička oporou, dokázal se za mě postavit v jakékoliv situaci. Zároveň je ale objektivní, inspirativní a dokáže říct nahlas svůj názor. Moc si ho vážím.“

GALERIE | S kým se vyfotilo 14 českých sportovních hvězd? Podívejte se...

Fotbalista Pavel Kadeřábek s manželkou Terezou







Hokejový útočník Tampy Bay Lightning Ondřej Palát naopak ocenil své rodiče. „Táta tu byl od prvních krůčků jen pro mě. Nejpřísnější trenér, ale také kamarád i největší fanoušek. Nebyl bych tam, kde jsem, kdybych ho neměl vedle sebe. Nepřestanu mu být vděčný."

Kromě rodiny přišla ale řada i na partnerky. Klíčovými osobami v životě jsou pro fotbalové brankáře Tomáše Koubka s Jiřím Pavlenkou jejich snoubenky Jana a Michaela. „Je málo lidí, díky kterým jsem se dostal tak daleko. Jana je jedním z nich. Nádherná žena, plná sil. Píšeme společně tenhle příběh a už teď jsem hrdý na to, co jsme dokázali. Díky za její podporu, lásku a úsměvy ve chvílích, kdy to potřebuji,“ řekl gólman chytající za francouzské Rennes.

„Míša za mnou stojí po celou dospělou kariéru. Od prvního startu za Baník Ostrava až doteď. Nemá to se mnou často jednoduché, přesto mi vždycky poskytne maximální péči a pozornost. Pomáhá mi, abych se mohl soustředit jen na fotbal. Moc si jí vážím,“ navázal brankář Brém.