Vozí sebou Gábinu! Koukalová bude s biatlonisty objíždět Světové poháry

Nerozešli se zrovna v dobrém. Její autobiografie se otřela o všechny včetně bývalého šéftrenéra Rybáře i předsedu svazu Hamzu. O to víc možná překvapí, že se tvář Gábiny i nadále chichotá na servisním kamionu českého týmu, ve kterém se připravují závodníkům lyže a který objede všech osm evropských štací této sezony.

Už ji neřeší

To, že »je« Koukalová v Pokljuce vidět, lze brát i symbolicky. Právě zde před šesti lety odstartovala senzačním zlatem, stříbrem a bronzem svůj pohádkový příběh. A to, že nakonec sklouzl spíš do škatulky hororu, stejně nebyl důvod, aby se v létě někdo snažil ji z návěsu »smýt«.

Ať už z vděku, protože právě ona přitáhla k biatlonu miliony fanoušků, nebo proto, že je to stále reklama k nezaplacení. „My už Gábinu neřešíme. Nebyla ani minulou sezonu, koukáme se dopředu. To je téma, které jsme nějakou formou už uzavřeli,“ říká na téma Koukalová Ondřej Rybář, nyní sportovní ředitel svazu.

Touží po dítěti

I když by si to mnozí fandové přáli, její návrat je v podstatě vyloučený. „Mám se teď dobře, fakt dobře. Myslím, že je to začátek šťastného života,“ řekla v pořadu 13. komnata a dodala: „Mám strašně ráda děti a už bych hrozně nějaké chtěla. Těším se na to.“ Svůj Facebook aktuálně sice zasypává videi, jak cvičí, k nim však píše: „Rozhodně nestartuji přípravu na olympiádu!“

