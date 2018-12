Jak hospodaří Sparta, Slavia a Plzeň? V Praze topí miliardy, Paclík vydělává!

Za dobu, co klub vlastní Daniel Křetínský, mohli po účetní závěrce pouze dvakrát bouchnout šampaňské a říct si: „Letos nám Sparta vydělala.“ Naopak se stalo tradicí, že její majitel musí rudou díru finančně látat.

Po sezoně 2017/18, kdy Letenští vsadili na předražené zahraniční hráče i trenéry, aniž by jim to něco přineslo, to obzvlášť zabolí. Podle výroční zprávy, která čeká na schválení, Sparta utrpěla rekordní ztrátu 724 milionů korun.

Lepí to i Slavia

Že fotbal není zrovna výdělečný byznys, by vám potvrdili i v Edenu. Z něj sice zprávy o aktuálním hospodaření ještě nedorazily, nicméně dvě skutečnosti jsou jisté: V plusu Slavia v sezoně 2017/18 kvůli vysokým investicím do kádru určitě neskončila. Vždyť za posledních 12 sezon se jí to stejně jako Spartě podařilo pouze dvakrát. A za druhé – sešívaní hospodaří jen o fous líp než jejich arcirival. Mezi lety 2005 a 2017 prodělali 1,2 miliardy, zatímco Letenští 1,4 miliardy.

Plzeň v plusu

V porovnání s pražskými »S« to za úplný jiný konec špagátu berou v Plzni (i tam zatím chybí výsledky za sezonu 2017/18). Za posledních třináct sezon jsou 30 milionů korun v plusu, což jde na vrub hlavně současného majitele Tomáše Paclíka.

Klub koupil v roce 2010, živí ho příjmy z Ligy mistrů a celkově s ním už od svého příchodu vydělal 203 milionů. A to opravdové terno přijde až s vyúčtováním právě probíhající sezony, kdy Viktorii přistane na účtu půl miliardy z Champions League.

Co ještě ukázala čísla

- Spartě výrazně chybí příjmy z Ligy mistrů. Dokázala však prodělat i v sezoně, kdy ji naposled hrála (2005/06).

- V sezoně 2016/17 Letenští po dlouhé době díky příjmům z prodeje Schicka, Dočkala, Krejčího a Brabce vydělali. Konkrétně 22 milionů.

- Jediná účast Slavie v Lize mistrů jí vynesla také jediný výrazný zisk (237 milionů).

- Ročník 2010/11 znamenal pro Slavii katastrofální ztrátu téměř půl miliardy, která byla takřka začátkem jejího konce. Na vině bylo i rozhazování nepodpořené výsledky v předchozí sezoně.

- Tomáš Paclík přebíral Plzeň po sezoně, ve které prodělala 103 milionů. Další rok už skončila v plusu a do červených čísel spadla už jen dvakrát.

- Čínské majitele Slavie stál klub za tři sezony dalších 441 milionů korun. Po započítání sezony 2017/18 bude ztráta ještě vyšší.

