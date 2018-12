Drsný trest za opileckou bouračku! Co provedla sexy přítelkyně fotbalistovi Matějů?

Krásná misska Liana Vasilišinová dala svému příteli Alešovi Matějů jasně najevo, co si o jeho alkoholovém úletu za volantem myslí... • Instagram.com/lianavasilisinova1

Je to sice hezoun, ale taky lump, který bourá s dávkou 1,5 promile pod kůží. Která by to snesla? Kráska Liana Vasilišinová (21) hříšníka Aleše Matějů (22) vyhnala!