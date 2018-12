Sionko u nároďáku? Dosadil ho bývalý boss Košťál! Co podle něj chybí Spartě?

Berbr Neberbr. Malík Nemalík? Dosadil do funkce manažera národního áčka Libora Sionka. „Rád si zalyžuju,“ říká Košťál. K jeho cestě z ledovce Kitzsteinhorn k Vltavě se patří dodat: „A taky zalobbuju.“

Jak to chodí

Rozkošný hotýlek St. Florian v rakouském Kaprunu. Jeho majitel se sem tam vypraví do Česka. Jen tak mírnix – týrnix? Ani náhodou!

„Byl jsem u Libora. Byl jsem na svazu. Samozřejmě že jsem ho doporučil. Měl jsem ho v týmu. Sionko ví, jak to v mužstvu chodí. Je to formát, na který je spolehnutí povahově i přínosem do kabiny,“ pověděl Blesku bývalý manažer nároďáku z let 2001 – 2008 a někdejší monarcha svazu Vlastimil Košťál.

„Věřím, že v symbióze s trenérem Šilhavým to bude fungovat,“ dokreslil svoji misi.

Dvě srdce

Svíral volant a přes handsfree se usmál nad otázkou, co chybí dnešní nanicovaté Spartě, jíž sedm let vládl. „Bez komentáře. Jedu zpátky do Kaprunu. Řeknu vám snad jen to, že bych místo dvou záložníků koupil dvě srdce. Není tam ani jedno,“ pravil Vlastimil Košťál.

