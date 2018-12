Budete koukat! Hokejový miliardář Chára prozradil, kam všude posílá miliony

Je mu jedenačtyřicet let a dobře ví, že v NHL už moc dlouho hrát nebude. Proto si obránce Zdeno Chára naplánoval, co chce dělat po sportovní kariéře. Stal se díky vydělaným milionům investorem.

„V Novém Městě nad Váhem jsem majitel firmy STK. Naši zaměstnanci se starají, aby byly služby pro řidiče co nejlepší a také aby bylo bezpečno na silnicích. Máme kvalitní servis a k tomu nejspolehlivější objednávkový systém přes internet. Když se objednáte, nečekáte,“ chlubil se Chára v rozhovoru pro magazín Forbes.

To je ale jen zlomek toho v čem podniká. „V Bostonu, ale i v jiných oblastech, v Americe, Kanadě a na Slovensku vlastním několik pozemků a budov. Ale nejsem nějaký slovenský Donald Trump, to není moje parketa,“ prozradil 206 centimetrů vysoký hokejista. Dalším z jeho bodů podnikání jsou investice do různých firem či projektů.

Před rokem s dalšími partnery investoval do slovenského startupu Specter Sports, který vyrábí nový typ pásky na hokejky. „Vzal jsem si pár vzorků a brankáři v Bostonu mi potom říkali, že puk má i mnohem větší rotaci. To mi už dávalo smysl. Je to stejné, jako když vystřelíte náboj. Také rotuje, jak se prořezává vzduchem. Střela je přesnější, rychlejší a tvrdší,“ tvrdí Chára o velké novince. Nyní ale ještě nepřemýšlí, kolik si tím chce vydělat.

„Kdybychom jen počítali, kolik vyděláme, přeskočili bychom celý proces poctivého vývoje. Chceme kvalitu, ne kvantitu.“ Chára má část peněz ještě v akciích a dluhopisech. „V investicích v podstatě přemýšlím velmi konzervativně, skoro jako každý. Snažím se nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku a tvořím si rozdělené portfolio. A neriskuju, to je základ,“ řekl dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.