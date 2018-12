Neměli žádný ostych. Pánové, kteří byli pozvaní jako hosté do talkshow Tiki Taka na O2 TV Sport využili šance, že s nimi ve studiu jsou i dvě ženy fotbalistky a zahltili je někdy i choulostivými otázkami.

„Dvacet let jsem tápal v tom, jaký je rozdíl ve zpracování míče na prsa u mužů a žen,“ nadhodil téma herec Pavel Nečas a dostalo se mu odpovědi od hráčky Sparty Ireny Martínkové. „Taky zpracováváme balon na prsa, a když to na prso špatně spadne, tak to někdy bolí,“ prozradila fotbalistka.

Do diskuze se očekávaně přidal i bývalý útočník Petr Švancara. „Mně vadí, že hrajete v trenkách. Raději bych vás viděl v sukýnkách jako při tenise,“ vtipkoval na účet hráček. „Ráda nosím sukni. Mně by se to líbilo,“ usmívala se Irena Martínková.

Bolavá prsa, malé platy i hraní v sukních. Fotbalistky Sparty prolomily tabu 1080p 720p 360p REKLAMA

Největším tématem pak byl platový rozdíl mezi muži a ženami ve fotbale, kdy například průměrná mzda hráček v Česku je kolem 15 tisíc korun. „Mě to neštve. Ten mužský fotbal je někde dál. Chodí tam víc fanoušků, má větší příjem z reklamy a je víc sledovaný. Možná časem budeme brát víc,“ smířeně reagovala Irena Martinková

Souhlasila s ní i sestra Lucie. „Vůbec bych nesrovnávala platy žen a mužů. Ten produkt je rozdílný. Ženská nemůže brát takové miliony v tuhle dobu, jako chlap.“ Fotbalistky si tak přivydělávají ještě civilním zaměstnáním. Lucie pracuje v administrativě a její dvojče Irena je na mateřské dovolené.

„Za půl roku po porodu jsem začala individuálně trénovat,“ odhalila Irena, kdy se vrátila k fotbalu. Švancara si pak hned rýpl, že vlastně pobírá dva platy. Jak za fotbal, tak od státu za rodičovskou dovolenou.