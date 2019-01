Tajné manévry s tělem fotbalové hvězdy Adamce! O pohřbu nevěděla ani jeho družka

Měl velkolepé smuteční rozloučení. Jozefa Adamce přišlo na poslední cestě vyprovodit na stadion v Trnavě kolem 7 tisíc lidí. Mezi nimi byli i sportovci, celebrity a politici. Chyběl však kdokoliv z vedení Fotbalové asociace České republiky.

Po dvouhodinové tryzně na fotbalovém stadionu byla odvezena černá rakev s tělem Adamce pohřebním vozem vstříc k poslednímu místu jeho odpočinku. Kde byl ale pochován? Pocházel z Vrbového, vyrůstal a žil dlouhé roky v Trnavě a poslední léta trávil se svou přítelkyni Katkou v Bratislavě.

Podle slovenského deníku Plus Jeden Deň se děti fotbalové hvězdy nakonec rozhodly, že tělo pohřbí tajně pod rouškou tmy v Trnavě. A udělaly to navíc bez přítomnosti Adamcovi družky. To by se asi jejich tatínkovi nelíbilo...