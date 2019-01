Čechová vyrazila do boje za manžela: Na Petra jsem pyšná!

Tak to prrr!

»Big Pete«, jenž se už za života stal legendou, se vrtí na lavičce. Je leden a nikdo se neobtěžoval přijít s návrhem nové smlouvy, přestože ta současná končí už v červnu. Navíc si trenér Emery plácne do éteru, že Čech by mohl v létě odejít. Tak to tedy prrr! Matka Adélky (10) a Damiana (9) nechce, aby jí chotě potupně poslali mlátit do bicích doma v garáži.

Nejde jí snad ani tak o manželovu měsíční gáži 11,4 milionu korun, ale o trošku úcty. Profesionální trenérka fitness Martina na sociální síti vypočítala cifry, na které manžel v Arsenalu dosáhl, včetně padesáti vychytaných nul ve 129 zápasech, a zcela výmluvně k nim rozhořčeně napsala: „To mluví za všechno… pyšná.“

Je fakt, že na tuhle sezonu Petr hrdý být nemůže. V třiceti mistrácích strážil tyče »Gunners« jen dvanáctkrát. Anglickou ligu, což je za kanálem La Manche nejvíc, chytal naposledy loni 29. září proti Watfordu.

Tenkrát si zranil zadní stehenní sval a tím začala jeho mizérie. Z postu gólmanské jedničky ho vypudil Němec Bernd Leno (26, bere 6,8 milionu korun měsíčně) a na »Čechína« zbyly jen poháry…