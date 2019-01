Jon Moss (vlevo nahoře) dával Jamesi Milnerovi (dole s míčem) fotbalové základy, o víkendu ho po faulu na Zahu z Crystal Palace poslal předčasně do sprch • Twitter

Další ze svých neuvěřitelných příběhů napsala nejslavnější fotbalová soutěž světa – Premier League. V sobotním utkání 23. kola mezi Liverpoolem a Crystal Palace (4:3) byl totiž v 89. minutě vyloučen po druhé žluté kartě domácí krajní obránce James Milner (33). Že na tom není nic zvláštního? To by bývalého anglického reprezentanta nesměl poslat do sprch jeho bývalý učitel ze základky Jon Moss.