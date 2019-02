Šest Žondrových scénářů v případu přepadení Kvitové! Takhle se chce vykroutit

Tonoucí se Radim Žondra se chytá posledních stébel. Jaké jsou jeho scénře, jak se z obžaloby vykroutit? • FOTO: Koláž VIPsport

Kroutí se jako had. Radim Žondra (33), obžalovaný z napade­ní a pořezání tenisové hvězdy Petry Kvitové (28), hledá cestičky, který­mi soud přivede k rozhodnutí o své nevině. Jak to chce dokázat? Žaloba nepochybuje, že v prosinci 2016 v Pros­tějově přepadl Kvitovou právě on. Žondrův manévrovací prostor se zužuje, na první pohled to může vypadat, že se v zoufalství chytá každého stébla trávy, které zahlédne. Najde dost silné na to, aby se po něm vy­šplhal z maléru, za který mu hrozí 12 let basy? Nabízíme body, na které spo­lu se svojí obhájkyní sází.