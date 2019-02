Neumannová si zoufá. Dcera jí nechce dovolit žádného chlapa: Byl by tam střet!

Kateřina Neumannová zářila jako běžkyně na lyžích. To dcera zářit v bílé stopě nikdy nechtěla. „V lyžování by ji každý srovnával se mnou. Ona si vybrala z mého pohledu ten nejkomplikovanější sport a to je tenis. Ale je to krásný sport,“ řekla olympijská vítězka v pořadu Sport Star na FTV Prima.

„Běh na lyžích? Nikdy!“ vyhrkla dcera Lucie a matka to hned okomentovala. „Ona je osobnost už od malička. Je velmi svéhlavá a zarputilá. Málo se nechá ovlivnit, když jí někdo nutí nějaký názor. Proto nechtěla jako já závodit na lyžích.“

Uspět chce Lucie na kurtech. „Mám velké sny. Jen pro zábavu bych sport nechtěla dělat. To by mě ani nebavilo. Chci to někam dotáhnout. To mám asi po mámě. Dokázala něco velkého a to bych chtěla taky,“ odpověděla cílevědomá dcera, která už zažívá i své první lásky. „Baví mě to sledovat,“ smála se Neumannová, když došlo na téma dcera a nápadníci.

To matka to má s milostným životem horší a může za to i Lucie. „Nedovedu si představit, že by si někoho přivedla. Musel by se mi taky líbit,“ tvrdila Lucie a Neumannová prozradila, proč tomu tak je, že je sama. „Bylo by na ni míň času a ona mi požírá prakticky všechen volný čas. Byl by tam střet v tom, že má ode mě maximální servis, kdy spolu pořád jsme. To by těžko nesla.“ S tím souhlasila i dcera, která chce mámu jen pro sebe: „To by bylo špatný!“