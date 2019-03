Dělají si legraci? Dopingoví hříšníci z Rakouska řekli, co teď chtějí dělat!

Už vědí, že si z ostudy ušili kabát. Také jim to okolí dává pořádně sežrat. „Co si budeme nalhávat. Udělali jsme hroznou hloupost. Dostali jsme se na dno a musíme začít od znovu,“ má jasno Hauke.

Ani jeden z nich nepočítá, že by dál profesionálně sportoval. Mají jiné cíle. A docela šokující. „Vím, že to asi vyzní divně, ale chci studovat medicínu,“ vypálil Hauke. A také jeho kolega Baldauf má smělé plány. „Doufám, že i přesto co se stalo, můžu dál studovat na policejní akademii. Chci být detektiv!“

Až do minulého týdne všechno podřizovali klasickému lyžování. „Někdy v roce 2015 jsme si začali uvědomovat, že ačkoliv jsme dřeli jako blázni, naše výkonnost šla dolů,“ odhalil Baldauf, kde všechno začalo.

O rok později se setkali s tamní hvězdou Johannesem Dürrem, s nímž problém konzultovali. „Hoši, bez dopingu se na vrchol nedostanete,“ uslyšeli prý od chlápka, jehož z nekalostí rovněž usvědčili. A navrch jim prý přidal kontakt na novodobého doktora Mengeleho z Erfurtu.

„S Dominikem jsme tu myšlenku neustále nosili v hlavě,“ svěřil se Hauke. Nakonec zázračného lékaře Marka Schmidta skutečně kontaktovali. „V létě 2018 jsme mu naši krev odnesli a před zimními soutěžemi ji využili,“ dodal.

U vedení reprezentace nikdy nevzbudili podezření. „Když jsme na ruce měli viditelné vpichy, zakryli jsme je dlouhými rukávy,“ popisuje Baldauf. „S odstupem času mě šokuje, jak jsem byl schopen potlačit vlastní zásady,“ doplnil Hauke.

Dopingoví komisaři prý testovali jen Baldaufa. „A jen jednou!“ Výsledek? Negativní. „Stačí po pivu vypít sklenici slané vody, jež zředí krev tak, aby byly všechny hodnoty normální,“ vysvětlil rodák z Bregenzu.

Šéf tamního svazu je po průšvihu nazval idioty. „A správně. Uvědomujeme si, jaké škody jsme způsobili,“ posteskl si Hauke. Navíc k vrcholným výsledkům jim zakázané prostředky nepomohly. „A taky finančně to bylo šílené. Moc peněz nám nezbývalo,“ pokračoval Baldauf.

Po sezoně prý chtěli s ilegální činností praštit. „Nějak jsme tušili, že tohle nemůže dopadnout dobře.“ A nedopadlo. Baldaufa policisté dostihli při tréninku a Haukeho chytili za rozpíchanou ruku přímo na pokoji při samotné implementaci. „Víte… Po počátečním šoku jsem byl vlastně rád, že pravda vyšla najevo. Konečně nemám před rodinou a přítelkyní žádná tajemství. Byl to strašný pocit všem lhát,“ dodal Hauke.