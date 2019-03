Uff, to je dřina. Víme, co Kvitová prováděla s trenérem!

I když je bývalý triatlonista o drobek menší než jeho svěřenkyně, 65 kilo živé váhy se pronese, zvlášť do schodů. „Seš těžkej jako sviňa,“ mohla se Petra smíchy potrhat, když jí David seděl na hřbetu.

Při cestě vzhůru sice trochu fixloval a držel se zábradlí, aby štíhlou Petru úplně neztrhal.

Petra Kvitová 1080p 720p 360p REKLAMA

To by byla věčná škoda. Třetí nasazená Kvitová má totiž šanci stát se jedničkou při postupu do semifinále a jistotu jí dá triumf v Indian Wells. „Neupínám se k tomu, ale v hlavě už to mám,“ svěřila se Petra.

Bude to mít těžké: ve 2. kole ji čeká vítězka duelu mezi Venus Williamsovou a Petkovicovou, dál je v pavouku Keysová a případně Kerberová. A v ideálním případě narazí v semifinále na další adeptku světového trůnu – Karolínu Plíškovou! Dočkáme se české bitvy v poušti?