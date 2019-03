Boxer reportérce vlepil hubana. Smála se. Teď na něj žene elitní advokátku!

Pulev není v ringu žádný nazdárek. Má skalpy uznávaných borců jako je Brit Chisora, je mistrem Evropy a na světovém šampionátu v roce 2005 získal bronz! Patří mezi absolutní světovou špičku. Z pětadvaceti bitev prohrál jen jednou; k zemi ho v listopadu 2014 poslal v duelu o titul mistra světa organizací IBF, WBO a WBA legendární Vladimir Kličko.

Teď si ale sám zadělal na malér. Přitom prý bylo ve vší počestnosti. „Na videu po našem polibku jsme se navzájem rozesmáli a poděkovali si,“ vysvětloval podle webu TMZ Bulhar, který byl při interview zřejmě ještě rozvrkočený z K.O. vítězství nad Dinem Bogdanem! „Nic víc v tom není,“ ujistil svalovec, jemuž se mezi provazy přezdívá Kobra. S reportérkou jsou prý přátelé.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi — NBT BOXING (@BoxingNbt) March 24, 2019

Jenže jeho názor se jaksi neztotožňuje s názorem políbené princezny s mikrofonem. Ta by boxera nejraději viděla u soudu. Že to myslí setsakra vážně dokumentovala tím, že případ svěřila do rukou nekompromisní advokátky Glorie Allredové, jež za sexuální zneužívání dostala do basy třeba komika Billa Cosbyho!

Susheová si stěžuje, že jí kromě polibku Pulev po vypnutí kamer osahával zadek. Bijec ji prý navíc prosil, aby inkriminované video smazala, což odmítla.

Její právnička v dopisu Kalifornské státní sportovní komisi žádá o okamžité vyřešení případu. „Chceme, aby boxerská licence pana Puleva byla s okamžitou platností pozastavena.“

A to je zřejmě jen první krok!