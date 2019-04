Marina Granovskaia (vládkyně klubu)

Marina Granovská podepsala na podzim 2015 s Ramiresem novou smlouvu, o pár měsíců později ho výhodně zpeněžila • Foto Chelsea FC

Podle britského deníku The Times je nejmocnější ženou ve fotbale. Do Chelsea si ji přivedl majitel Roman Abramovič. Vládne celému klubu a v byznysu je hodně drsná. Má na starosti i vyjednávání hráčských smluv, transferů nebo i reklamní smlouvy. Naposledy uzavřela kontrakt s Nike do roku 2022 na 1,8 miliardy korun.