České květinky! Tenistky i se Šafářovou před Fed Cupem zářily na banketu

Sobotní dvouhry rozehraje v Prostějově Karolína Muchová, kterou čeká boj s Rebeccou Marinovou. Ke druhé dvouhře nastoupí Markéta Vondroušová s šestnáctiletou Leylah Fernandezovou.

V nedělních zápasech můžou kapitáni udělat v nominacích změny, v českém týmu by tak mohla dostat šanci i s kariérou se loučící Lucie Šafářová. "Každým dne se lepší a určitě může nastoupit v neděli do dvouhry i do čtyřhry," poznamenal kapitán Petr Pála. Ten tuší, že záchrana nebude automatická věc.

„Věřím v naši sílu, která by se měla projevit v kvalitě hry, ale Fed Cup dělá hrdiny a stát se může cokoli. Chceme tohle utkání zvládnout a vyhrát tři body," řekl Pála. "Asi všichni čekají, že lehce vyhrajeme, protože jsme žebříčkově lepší, ale budou nepříjemné," upozornila také jednička Vondroušová.