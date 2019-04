Jak to mají s Ježíšem? Křižování českých fotbalistů na hřišti je někdy jen póza!

Mnoho fotbalistů má po těle tetování s Ježíšem či Panenkou Marií. Při nástupu na hřišti se křižují a po gólech děkují do nebe. „Respektuji lidi, kteří věří. Já věřím, jen když potřebuju. Když mi to tam padlo, jásal jsem ty vole, on je! A když jsem to nedal, tak kde je…“ rozpovídal se bývalý útočník Petr Švancara.

Podle něj je hodně hráčů je pobožných. „Póza to není. Pokud k tomu jsou kluci odmalička vedený a chodí do kostela.“ Příbramský záložník Egon Vůch však o pravosti víry u některých soupeřů pochybuje. „Když jsem koukal jako mladší kluk na fotbal v televizi a viděl, co dělají ty hvězdy, tak jsem to chtěl dělat taky. Ti kluci to pak taky dělají. Tak trochu póza to je,“ tvrdil Vůch.

Že nejde u všech pouze o pózu, řekl fotbalista Jiří Bílek. „Cizinci ale doopravdy věří. Například Olayinka čte před každým zápasem Bibli,“ prozradil o svém bývalém spoluhráči ze Slavie.