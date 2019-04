Velká hádka hvězd Faraha a Gebrselassieho: Okradli mě! Neplatí účty!

Gebrselassie vlastní v Etiopii hotel, kde elitní běžci pobývají při soustředěním v tamní vysoké nadmořské výšce. Čtyřnásobný olympijský vítěz na dráze a evropský rekordman v maratonu Farah tvrdí, že ho tam okradli v přepočtu o více než 3000 dolarů (asi 69 tisíc korun), dva telefony a hodinky.

Zklamal ho přístup bývalého etiopského vytrvalce. „Hotel vůbec nic neudělal, tak jsem zavolal policii. Přišli, prohlídli si to a odešli. Pak řekli, že zatkli pět lidí, ale zase je propustili. Pak jsem poslal Hailemu zprávu, co se stalo, ale ani neodpověděl. Vůbec nic neřekl. Neobtěžoval se s odpovědí, přestože je to jeho hotel. Jenom jsem chtěl, aby převzal odpovědnost za to, že se mi ty věci vrátí,“ postěžoval si Farah britskému listu Guardian.

Do akce jdou právníci

Gebrselassie tvrdí, že policie nic nezjistila a pět zaměstnanců zbavila podezření. Zaútočil naopak na Faraha, který podle něj opustil hotel bez zaplacení účtu ve výši 2800 dolarů (64 500 korun), přestože dostal padesátiprocentní slevu. Navíc prý měl Farah problémy s policií, když v posilovně napadl jiného atleta. Gebrselassie se za něj přimluvil.

Farahovo slova o krádeži v hotelu se ho dotkla. „Považuji je za očerňování mé tvrdě vybojované reputace a obchodu. Budou to řešit právníci,“ uvedl.

Reakce britské běžecké hvězdy na sebe nenechala dlouho čekat. „Mo odmítá veškerá tahle nařčení, která jsou jenom pokusem odvést pozornost od situace, kdy členové personálu jeho hotelu použili klíč od pokoje a ukradli peníze a předměty z pokoje Mo Faraha,“ uvedl Farahův mluvčí.

V pokoji prý nebyl sejf, ačkoliv o něj Farah žádal. Pracovníci hotelu dokonce údajně nabídli Farahovi, že mu ukradenou částku zaplatí, ale z toho sešlo, když Farah předčasně opustil hotel kvůli obavám o svou bezpečnost.

„Navzdory spoustě pokusů prodiskutovat tuto záležitost v soukromí s panem Gebrselassiem nepřišla z jeho strany žádná reakce. Teď tedy přišla a přivítáme jeho právnický tým, aby se tato záležitost vyřešila,“ doplnil mluvčí.