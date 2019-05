Dostálek vede Šuralova (†28) bratra: Na zápas nepřišel, musí být s rodinou

Jak jste se dozvěděl o té tragédii?

„V pondělí ráno jsem zapnul počítač, abych si udělal přípravu na zápas. Pak to na mě vyběhlo. Komunikovali jsme s bývalými spoluhráči. Je to smrt mladého člověka, otce dvou dětí. Pro rodinu, manželku, rodiče, bratry, to musí být strašné. K tomu, jak se to stalo, se radši nebudu vyjadřovat. Pepova kariéra měla pokračovat.“

Myslíte na něj?

„Před zápasem juniorky jsme se o tom s klukama bavili. Měl jsem sevřené hrdlo a do očí se mi draly slzy. Udělali jsme aspoň minutu ticha. Takovou malou vzpomínku.“

V kádru áčka máte jako asistent obránce Jakuba Šurala, bratr Josefa. Dostal volno?

„Zatím jsem ho neviděl. Měl dorazit na zápas juniorky, ale logicky nepřišel. Je to takový zásah, že fotbal musí jít teď stranou. Je potřeba, aby byl s rodinou. Vedl jsem v juniorce i Davida Šurala, který dělal chvíli kondičního trenéra ve Zbrojovce. Myslím, že se věnuje fitness. Co vím, měli nějaký byznys s Pepou.“

Jaký byl Josef hráč?

„Měl nadstandardní schopnosti. Pořád chtěl udělat něco víc, něco speciálního. Zkoušel střely přes hlavu, jesle. Když mu to na tréninku vycházelo, samozřejmě nás tím štval. Byl to útočník, z bratrů asi největší talent. Ale těžko se to srovnává. Kuba je obránce, má jiné přednosti. Dynamiku, soubojovost. V tom Pepa nebyl tak silný.“

Jaký byl?

„Hračička. Byl chytrý, vyčůraný. Takových hráčů moc není. V Brně přišel jako mladý do velkého fotbalu, ale Zbrojovka zrovna sestupovala. Chtěl jít výš, tak přestoupil do Liberce a pak do Sparty. Tam udělal kariéru.“

Pamatuju si, že vytvořil docela divokou dvojku s jiným mladíkem Michaelem Rabušicem.

„Máte pravdu. Nechci říkat, že byli neřízené střely, ale ti dva se museli krotit. Byly to takové veselé kopy, museli jsme jim trošku přistřihnout křidýlka (úsměv) Bylo mu nějakých osmnáct. Do té doby hrával jen se svými vrstevníky. Dospělý fotbal je o něčem jiném. Najednou se hraje o peníze, postup, sestup. Musel se trošku přizpůsobit starším hráčům, některé věci se naučit. To chviličku trvá. Ale Pepa by hned ohromně platný. Pamatuji si, že si v přípravě před sezonou zlomil na turnaji v Nové Včelnici nohu. To ho trošku zabrzdilo. Přesto pak šel do Liberce.“