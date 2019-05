Český hrdina Bartošák v napětí. Vyhlíží nejdůležitější zprávu v životě!

Jakosprávný gólman umí zcela vypnout a soustředit se jen na zápas. Ještěže tak! Běžného smrtelníka by totiž myšlenka na eminentní porod vyvedla z rovnováhy. Bartošák to však bere úplně v klidu. A to přesto, že jeho snoubenka Dominika má už dávno po termínu!

„Patrik ji nutí chodit do schodů, aby se to už narodilo,“ směje se zdroj Blesku z kabiny nároďáku. „Pokud se to nepovede do neděle, tak už porod vyvolají,“ dodává s tím, že právě konec víkendu by byl na porod ideální. Češi totiž mají volný den a do pondělního zápasu s Rusy by měla stejně naskočit posila ze zámoří Pavel Francouz (28).

Může se však stát, že Bartošák si do ostravské porodnice za čerstvě narozeným synkem bude muset odskočit ještě dřív. V takovém případě půjde hokej pochopitelně stranou.

„Říkal jsem mu, ať hlavně nezmešká porod! Já jsem u toho svého byl, a tak vím, že je to něco krásného a v životě speciálního,“ udělil Bartošákovi otcovskou radu útočník Ondřej Palát, jemuž se dcera Adélka narodila teprve před půl rokem.