Jágr už si balí na MS?! Říha mi to nezvedá, vtipkuje legenda

"Jste připravená, HR. Já ano!" říká Jágr své "hokejové rodině." A pak dodává: "Zrovna projizdim hranice, bágl a hokejky mám s sebou, telefon na Říhu mám taky, ale zatím mi to nezvedá. Asi mě nemá uloženého."

Že by se legenda přece jen chystala vetřít do šlapajícího týmu? Kdepak, majitel a útočník kladenských Rytířů jen vtipkoval. "Teď vážně. Včerejší zápas nám všem nalil do žil strašně moc sebevědomí," okomentoval ještě výhru 5:2 nad mistry světa ze Švédska. "Většina prohlašuje POVINNÉ 3 BODY, ale tato utkání bývají těžká," zaměřil se už na sobotní bitvu s Norskem. "Možna se projeví únava a soupeř nemá co ztratit. Přesto věřím ve vítězství našeho týmu a myslím si, že jednu z branek vstřeli Jaškin nebo Palát. Jaký je váš tip?"

Jágr si tak očividně oblíbil Dmitrije Jaškina, o kterém v minulém příspěvku řekl, že hraje jako on. Přinese to útočníkovi Washingtonu štěstí proti Norům?