Zbytek antukové sezony je tak pro talentovanou hráčku passé. Prognóza úplného uzdravení je nicméně optimistická. „Doktor je přesvědčen, že samotná operace bude na vyléčení stačit,“ uvedla hráčka na Twitteru.

Vrátit na kurty se chce tenistka, mezi jejíž největší úspěchy patří postup do třetího kola US Open v roce 2017, co nejrychleji. „Cílem je být zpátky na kvalifikaci Wimbledonu,“ nastínila vlastní plány.