Baseballista odpalem trefil holčičku. Zhroutil se mu svět: Do smrti budu jejím přítelem!

Byl to srdceryvný pohled. Trefená holčička zoufale plakala v objetí muže, který ji konejšil, a u domácí mety klečel chlap jako hora, jenž to shodou smůlovatých okolností způsobil. Hned po odpalu tušil, že je zle! Sundal přilbu, klečel, držel se za hlavu a prosil boha o odpuštění…

Coby tatínek dvou chlapečků si dával za vinu, co způsobil. „Nemám slov. Modlím se,“ řekl reportérům po děsivém okamžiku. „Mám syny, ale dá-li bůh, budu do konce života přítelem této dívky,“ slíbil.

Milovaný baseball byl tím posledním, co ho zajímalo. Trvalo dlouhé minuty, než byl znovu schopen vrátit se do pálkařského boxu. A po strike-outu se v slzách vydal na místo, kde dívka seděla.

Uplakaný tam prohodil pár slov s dámou z ochranky, jež ho mateřsky utěšovala. Celý stadion tyhle muka mlčky sledoval. „Snažil jsem se koncetrovat, ale nakonec to na mě všechno dolehlo,“ popisoval zoufalý středopolař.¨

After Albert Almora Jr. struck a young fan with a foul ball, in between innings he went immediately over to that section to ask about the situation. You can see he is overwhelmed with emotion as him and the security guard have a moment. This is just a terrible & sad situation. pic.twitter.com/Yh3wWmDjhx