Život vzhůru nohama. Co teď čeká kometu ze Sokolova Vondroušovou?

Video k článku Vondroušová je zpátky v Praze. Jsem šťastná a unavená, říká

Z nadějné tenistky se skoro přes noc stala světová hvězda. To by zalomcovalo i golemem, natožpak se spíše introvertní Maky. „Já pozornost nemám moc ráda,“ přiznává otevřeně. Jenže té se jí teďdostane víc, než by sama chtěla. „Obrátí jí to život vzhůru nohama. Od soukromého až po ten profesní. Jako když člověk jezdí na kole a najednou přesedne do ferrari,“ popsal Blesku odborník z tenisového prostředí, který si přál zůstat v anonymitě.

S třiceti vydělanými miliony korun získá naprostou finanční svobodu. Daní za to bude ztráta soukromí a mnohem větší tlak pokaždé, když vstoupí na kurt. „Budeme se snažit všechno ustát,“ slibuje Markéta a množné číslo v její odpovědi znamená, že na to nebude sama.

Hlídat jí bude její trenér Jan Hernych i mentor Jiří Hřebec. „Teď to bude nejhorší. Bude nejlepší, když se na pár dní sebere a odjede. Ne na turnaje, ale na dovolenou,“ radí jí Hřebec pro nejbližší dny.

„Ta největší výzva bude, aby se život Markéty po tomhle nějak výrazně nezměnil a mohla růst osobnostně. Protože jsou určitě případy, kdy ty lidi zazářili a pak je to semlelo,“ dodává manažer tenistky Jan Koukal, a i když nejmenuje, dají se vypíchnout třeba případy tenistky Petry Kvitové nebo snowboardistky Evy Samkové, které se po prvních úspěších chvíli hledaly.

Marketing

Markétu teď budou chtít všichni. Firmy, politici, média, pořadatelé večírků. Bude na ní a jejím týmu stanovit si hranice. „Musí dobře rozlišit, co jsou ještě její povinnosti či obvyklé zvyklosti a co už je nad rámec a kdy na ní někdo něco zkouší,“ upozorňuje člověk dobře znalý poměrů.

Sponzoři

V rámci společnosti Octagon, která ji zastupuje na mezinárodním poli, vystoupí ze stínu a bude jednou z jejích hvězd. Mezi značkami si bude moct vybírat – a ty, které nabídnou 100 nebo 200 tisíc, odmítnout. „Určitě ji čeká zásadní vylepšení smluv s dodavatelem oblečení a tenisového vybavení,“ je si jistý odborník. Třeba Kvitová měla po druhém triumfu na Wimbledonu získat kontrakt s Nike na 100 milionů ročně.

Peníze

Senzačním tažením v Paříži získala 30 milionů, tady tři čtvrtiny toho, co dosud vydělala v kariéře. „Už má zabezpečenou tenisovou kariéru do konce života. Zbavila se všech starostí. Vše, co teď uhraje, už bude jen její zisk. Zároveň ale záleží na šikovnosti a schopnostech lidí kolem ní, jak se to dál podaří zpeněžit,“ řekl Blesku tenisový expert.

Žebříček

Díky finálové účasti poskočí v žebříčku z 38. na 16. místo. To přináší výhody – na grandslamech bude nasazená a vyhne se na úvod těžším soupeřkám. „Ale na jakémkoliv turnaji a v každém zápase bude ostře sledovanou hráčkou. Každý ji teď bude chtít porazit. Kamkoli přijede, tak všechno kromě celkového triumfu bude neúspěch. Což pozná hned za chvíli ve Wimbledonu,“ varuje před obrovským tlakem expert.