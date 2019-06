Padesát! Legendární šampionka Grafová slaví velké jubileum. Agassi popřál originálně!

Co ženami obletovaného Agassiho táhlo zrovna k »chladné Němce«? „Imponovala mi její cílevědomost,“ přiznal. Prý tomu tak bylo už v době, kdy zažil románek s holywoodskou herečkou Brooke Shieldsovou, kterou si dokonce v roce 1997 vzal, aby se za dva roky rozvedli.

Steffi a Andre jsou spolu dvacet let a on jí k padesátinám přes deník Bild znovu vyznal lásku: „Náš vztah je stále hlubší. Doufám, že mě neopustí. Přeju jí každý rok, aby zůstala se mnou, aby po mém boku prožila dalších dvacet let,“ pravil milující Američan.

Zprvu to se Steffi neměl vůbec snadné! Povahu Grafové poodkrývá scénka z Wimbledonu 1995. „Steffi, vezmeš si mě?“ zakřičel kdosi z tribuny do ticha. Ona si dál pinkala s míčkem, ale po chvíli vyprskla smíchy, a dokonce místo servisu vypálila anglicky reakci: „Kolik máš peněz?!“ Chce to trpělivost, i ona občas roztaje...

Steffi tehdy turnaj vyhrála, zato Agassi musel na společné sólo při večírku šampionů zapomenout. Šanci mu vzal její krajan Becker, jenž ho přemohl v semifinále.

Vládla 377 týdnů

● Steffi Grafová, rodačka z Mannheimu, vyhrála 107 turnajů, z toho 22 grandslamů.

● Pětkrát ovládla Turnaj mistryň, dvakrát se podílela na německém triumfu ve Fed Cupu.

● Světovou jedničkou byla celkem 377 týdnů (7 a čtvrt roku), bez přerušení rekordních 186 týdnů (1987 – 91).

Andre sice měl hromady peněz, ale to nestačilo. Měl zástupy obdivovatelek, ta nejočekávanější mezi nimi chyběla. A tak dál stíhal paní »Nedostupnou«, vypisoval si časy tréninků na turnajích tak, aby se potkávali. Choval se jako zamilovaný puberťák.

Jeho kořist zabrala až zjara 1999. „Jakmile jsem si připustila, že k němu něco cítím, byla jsem hned zamilovaná,“ prozradila.

Byl nejvyšší čas, ten rok v srpnu Grafová totiž sekla s tenisovou kariérou, takže Agassimu už by nepomohlo jakékoliv vekslování s místy a časy tréninků.

V říjnu 2001 měli svatbu. Jen oni dva a jejich matky jako svědkyně. Následovala slovy klasika jen samá pozitiva, a to bleskově: čtyři dny po veselce se jim narodil syn Jaden Gil (17). „Otázkou, jestli chci mít děti, mě Andre překvapil hned při naší první schůzce. Při tom obědě jsem mu tehdy řekla: Ano, adoptuju si je.“

Pohotová odpověď Agassiho dost zaskočila. Ale ti dva si to nakonec zařídili sami, o dva roky později se jim narodila ještě dcera Jaz Elle (15). Ač mají ty nejlepší tenisové geny, vládci kurtů z nich podle všeho nebudou.

Jaden Gill vyniká v baseballu, Jaz Elle tančí. A její rodiče spolu tančí životem už dvacet let. Hladce a ladně.