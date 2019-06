„S Veronikou už nějakou dobu pár netvoříme, každý z nás si tedy může dělat, co chce. Tuto informaci jsme nezveřejňovali, protože je to čistě naše soukromá věc,“ sdělil Jágr webu Expres.cz v reakci na to, že Kopřivová je často vídána s jiným mužem.

Spekulace o tom, že Veronika už není Jágrovou partnerkou, se rozhořely před několika dny, když začala na Instagram přidávat fotky s modelem Miroslavem Dubovickým. Web Extra.cz informoval o tom, že rozchod slavného páru byl udržen v tichosti proto, aby nevytvořil takový poprask, jako začátek jejich vztahu.