Válka atletických legend! Dvořák se Železným se rozkmotřili kvůli mladé atlece

Oštěpařka sice splnila kvalifikační limit, ale spolu s trenérem Janem Železným zapomněla, že také musí startovat na domácím šampionátu do 22 let. Český atletický svaz v čele s šéftrenérem Tomášem Dvořákem tak Tabačkovou nezařadil do evropské nominace. A emoce vytryskly na povrch.

Bývalý oštěpař Železný a desetibojař Dvořák si teď nemohou přijít na jméno. „Ano, udělali jsme chybu, ale tenhle trest je hrozně přísný. Mohli nám dát pokutu, cokoliv kromě nenominace,“ říká Železný.

„Svaz nastavil a schválil pravidla. I pan Železný si musí uvědomit, že by měl svou práci vykonávat zodpovědně,“ uvedl pro web Aktuálně.cz Dvořák, ale pro Blesk už mluvit nechtěl. „Já už se vyjadřovat nebudu. Myslím, že bylo řečeno hodně,“ vzkázal.

Tabačkovou neúčast na šampionátu zdrtila. „Jsem potrestaná nejpřísněji, jak jen to jde. Vnitřně mě to ničí,“ uvedla. „Zvolili trest kvůli neshodám, které má svaz s mým trenérem. Já jsem jen předmět, který využili, když jsme chybovali. Jako by chtěli potrestat trenéra,“ dodala pro Aktuálně.cz. Dvořák ani Železný vzájemné antipatie nahlas nepřiznají, idylické vztahy ovšem v atletickém prostředí rozhodně nepanují.