Fenin se po opileckém skandálu vrátil na obrazovku. Co tentokrát provedl?

Byl pod vlivem alkoholu a ostatním hostům neustále skákal do řeči. Navíc se nebál použít ani vulgární výrazy. „Měl jsem trošku náročnější neděli. V pondělí jsem v tom pokračoval. Trošku jsem se opil,“ omlouval se Fenin pár dní po tehdejším trapasu. Po více jak roce se vrátil na místo činu a znovu panovaly obavy, že to nebude to pravé ořechové.

Bývalý reprezentační útočník totiž přišel v triku, na kterém měl dětskou komiksovou postavičku Minnie Mouse nakreslenou jako zatčenou prostitutku. Byl to ale jen Feninův vtípek.

Že má smysl pro humor, potvrdil, když do studia přinesl košili, kterou měl na sobě při loňské ostudě. Tehdy mu byla hodně malá, až na ni skoro praskaly knoflíky. „Bylo mi v ní minule celkem úzko. Přinesl jsem vám ji jako dárek.“

Navíc Fenin prozradil, že chce dát lidem nahlédnout do svého komplikovaného života. S hercem a režisérem Jakubem Kohákem plánuje napsat autobiografii, která se bude jmenovat Narovinu. „Vyjde to, až si budeme myslet, že je tam všechno, tak jak to vlastně bylo,“ řekl Kohák.