Přežil svou smrt! Závodník promluvil o šílené nehodě: Rozhodl o mně Bůh

Mohl dopadnout jako legendární brazilský jezdec Ayrton Senna. Britský pilot Mike Conway prožil děsivé chvíle, během nejsledovanějšího motoristického závodu planety, Indianopolis 500.

„Vjel jsem do třetí zatáčky, kde jsem se lepil na záda Ryana Huntera-Raye. Vrazil jsem do jeho zadního kola, a jakmile jsem se s autem dostal do vzduchu, říkal jsem si, teď už je to jen na tom nahoře, jak tohle dopadne,“ vzpomíná Mike Conway v kampani Toyoty s názvem Driven.

Okamžitě se k jeho roztříštěnému monopostu přiřítili záchranáři, aby zjistili, jestli vůbec žije. „Byl to hodně strašidelný moment,“ povzdechl si Conway, který tehdy vyvázl jen se zlomenou nohou a v nemocnici se lékařů ptal, kdy bude zase závodit.

Vášeň pro motorsport ho totiž neopustila a i díky tomu vystoupal třikrát na stupně vítězů ve slavném vytrvalostním závodě 24 hodin LeMans, který chce příští rok po třech druhých místech konečně vyhrát.