Podvod s krtečkem na formuli 1! Zneužili slavnou animovanou postavičku?

I nedělní Velkou cenu Německa odjeli jezdci stáje Alfa Romeo na monopostu s krtečkem a nápisem Little Mole. O sponzora ale zřejmě brzy přijdou. „V médiích se psalo, že je uzavřená smlouva a že krtek bude na formuli jezdit. To jsou aktivity, o kterých jsme já ani správkyně dědictví neměli tušení. Jde o aktivitu společnosti Little Mole, která patří Karolíně Milerové. Je přitom jasné,“ řekl pro Lidové noviny Jiří Matzner, advokát správkyně dědictví výtvarníka Zdeňka Milera, který krtečka vymyslel.

Slavná pohádková postava Krtečka se objeví ve formuli 1. Hrdina animovaných filmů a knížek pro děti se představí v královské disciplíně motorsportu







A jak vznikl problém s dědictvím? Dva měsíce před smrtí v roce 2011 uzavřela Karolína Milerová s dědečkem Zdeňkem Milerem licenční smlouvu k postavičce krtka a založila firmu Little Mole, která prodávala licence, jenže výdělky z prodeje nešly dědicům. Správkyně dědictví vnučku zažalovala a soud letos potvrdil, Milerová žádná licenční práva nemá.

Tým formule 1 Alfa Romeo tak bude muset pravděpodobně brzy krtka z formulí zase odlepit. „Mají licenci zřejmě od někoho, kdo v tom seznamu byl a kdo ji poskytl dál. Stává se z toho poměrně veliká pavučina, protože někteří partneři, kteří s Little Mole uzavřeli smlouvu, měli právo licenci poskytnout dál. Krtek se nekontrolovaně rozrůstá do různých zemí a na různé kontinenty,“ upozornil Matzner.