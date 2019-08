Baroš má problém? V hotelu měl napadnout muže, který si na něj stěžoval

„Milan Baroš byl zjevně opilý a začal mi nadávat ty ču*áku, ty zm*de … my ti venku rozbijeme držku… V této době mě na recepci napadl tak, že si mě přitáhl za mou levou paži a potom se ohnal pěstí proti mně. Jeho pěst mě zasáhla do krku,“ popsal údajný incident s Barošem pro Blesk Bohumil Ullrich, který si stěžoval na hluk z terasy, kde měla v noci řádit právě společnost s Milanem Barošem. Vše prý pokračovalo i následující den.

Sám Baroš tvrdí, že se nevhodně k hostům choval naopak Ullrich. „Je pravdou, že jsem tohoto muže na recepci hotelu ve středu na nevhodnost jeho chování upozornil. Kategoricky však vylučuji, že bych tomuto muži nadával nebo že bych ho udeřil pěstí. Pokud něco takového pan Ullrich tvrdí, pak je to lež,“ uvedl útočník pro Blesk.

"Věc stále šetříme, nebudeme poskytovat žádné další informace," řekl na dotaz ČTK Jaroš. "Záležitostí už se zabývá policie a hráč další postup svěřil svému právnímu zástupci Petru Kaustovi. Baník se do vyšetření incidentu nebude k žádným bulvárním spekulacím vyjadřovat," řekl mluvčí Baníku Ostrava Marek Lorenc.

Advokát Kausta ČTK řekl, že Baroš odmítá, že by někoho napadl či udeřil. "To, co dotyčný povídá, není pravda. Jsou na to důkazy. Pan Baroš je přesvědčený, že policejní vyšetřování to prokáže. Pak na svou obranu přijme patřičné právní kroky. Bude se bránit nepravdivému nařčení," řekl Kausta. Policie má údajně k dispozici záznam z kamery.

