Barošova údajná »oběť« na: Omluva? Na tu už je pozdě!

Známý fotbalista podle Ullricha nenechal hosty několik dní po sobě v klidu vyspat. Napětí vyvrcholilo, když si na chování exreprezentanta stěžoval na recepci.

Baroš tatínka dvou holčiček (6 a 7) údajně napadl takovým stylem, že muž skončil s hematomem na ruce a poraněnou krční páteří v nemocnici. „V současné chvíli jsem v pracovní neschopnosti. Všechno konzultujeme s advokátem,“ řekl Blesku Ullrich.

Ředitel Resortu Valachy, v němž k incidentu došlo, Martin Pařízek se snažil zprostředkovat setkání obou stran. „Zatím k němu podle mých informací nedošlo, přitom jej Milan chtěl akceptovat,“ uvedl někdejší prvoligový gólman!

Ullrich o další střetnutí s ostravskou ikonou nestojí. „Proč nám to nenabídl sám Baroš? V hotelu se s námi potkával denně, ale ani lítost neprojevil,“ vysvětlil. „Jestli by se teď měl z milosti omlouvat, to mi přijde pozdě,“ poukázal Ullrich. ¨

Jasno do celé kauzy vnese policejní vyšetřování. „Nyní se případ prošetří, žádné obvinění nebylo vzneseno. Bude záležet na obsahu videa z kamer v hotelu,“ vysvětlil mluvčí PČR Zlín Petr Jaroš.

Co záznam odhalil? To prý ještě nikdo neví, i když… „V pátek mi pan Pařízek během telefonického rozhovoru tvrdil, že ho neviděl, že je zabezpečen na nějakém ústředí ve Zlíně. Přitom na nás paní Barošová štěkala, že na něm nic není. Buď ty záběry viděla, nebo jí pan Pařízek řekl, co na nich je!“ má jasno Ullrich.