Tenistka Hlaváčková promluvila o porodu: Nikdy mě nic tak nebolelo!

Hned při příjezdu do porodnice nastal první problém. „Kromě malého problému na začátku se zelenou plodovou vodou, protože už byla v bříšku moc dlouho a už se jí tam nedařilo, jsme ji dostali ven právě včas a v pořádku,“ psala Sestini Hlaváčková na Facebooku.

Samotný porod byl pak pro tenistku nezapomenutelným zážitkem. „Šla jsem do toho s obrovskou zvědavostí, jak moc to bude bolet, co je to za bolest, a jak se to dá či nedá zvládnout. No samozřejmě, že to bolelo, nikdy mě nic takhle moc nebolelo, ale věděla jsem, že ta bolest má konec a to mě skrz to dostalo,“ popisovala stříbrná olympijská medailistka z Londýna 2012.

„Jediné na čem mi okamžitě po tom, co jsem ji uviděla, záleželo, bylo její zdraví a myslím, že to už bude teď moji prioritou do konce mého života,“ rozplývala se čerstvá maminka.