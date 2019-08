Po porážce s osmnáctiletým Američanem Brooksbym, který jako student hraje v New Yorku bez nároku na milionové honoráře, přiznal: „Pokračování v roce 2020 je hodně nereálné. Moje představa se dneska víceméně rozplynula.“

Berdychovo odcházení tak po 206. zápase kariéry na grandslamech započalo. Zahraje si ještě v Petrohradu a čínském Ču-chaji, modlit se bude za divoké karty v Tokiu a Pekingu, o které požádal. A pak? „Uvidíme, co se stane. Tenis nedělám pro peníze. Rád bych do něj vložil dřinu, za kterou bych dostal radost z vítězství. Jenže takhle to teď není,“ vysvětluje »Berďa«, který se kvůli bolavé kyčli nemůže ohnout a trable má i při podání.

A tak je nad slunce jasné, že se od následujícího roku stane manželem na plný úvazek. Co ho na této štaci čeká, jako by chtěla jeho paní Ester ukázat jen pár hodin poté, co nadobro opustil dvorce ve Flushing Meadows.

Na Instagram si vylepila fotku jen ve střevících, punčochách, s náhrdelníkem na krku a oušky jak od Mickey Mouse. „To se líbí Tomáši Berdychovi,“ hlásí okénko s »lajky«. No aby ne...