Holzer si hrál na Baroše! Na hřiště chtěl v dresu ostravské ikony

Fotbalisté Ostravy podruhé v řadě neuspěli na hřišti soupeře. Po prohře na Spartě (0:2) padli také v Jablonci (1:2). Na severu Čech se jim však povedl i jeden úsměvný moment. Konkrétně střídajícímu Danielu Holzerovi. Ostravský záložník se na hřiště dostal v 63. minutě, pobavit přítomné se mu ale podařilo ještě předtím.

Nevědomky si totiž oblékl dres baníkovské ikony Milana Baroše. Nebo snad šlo o úmyslný vtípek? Spíš ne. Protože Holzer se automaticky vydal ze střídačky směrem k půlicí čáře v domnění, že je vše připraveno a může vtrhnout do hry. Nakonec byl ale včas upozorněn, že přeci jen s jeho ohozem není něco v pořádku a s úsměvem na tváři se šel převléknout.

Kdoví, jak by se cítil Milan Baroš, který se na hřiště dostal až o pět minut později, když by s jeho dresem běhal po hřišti Holzer a on marně svou "sedmadvacítku" hledal na střídačce. Vše se ale zavčasu vyřešilo a vítěz Ligy mistrů z roku 2005 tak mohl bez problémů v 68. minutě vyrazit do hry. Baroš se dokonce zapsal mezi střelce, ale jeho trefa znamenala pro Baník pouze snížení na konečných 1:2.

Jablonec - Baník: Baroš si našel prostor a uklidil míč k tyči, 2:1

