Sportovní novinář si dal nejdražší pivo v dějinách: Půllitr za milion a půl!

Lalor si objednal láhev piva za 5,50 libry (asi 160 Kč), částku mnohanásobně vyšší mu naúčtovali omylem. Hotel se omluvil, ale než stačil situaci dát do pořádku, Australanův účet opustila suma odpovídající 100.000 australským dolarům. Podle Lalora potrvá deset pracovních dnů, než se mu peníze na účet vrátí. A ještě více jej naštvalo, že převod peněz provázel poplatek za transakci ve výši 1000 liber (asi 29.000 Kč). "Dokud mi ty peníze nevrátí, nebudu mít klid," poznamenal.

"Australané běžně považují Anglii za zatraceně drahou, ale tohle je vrchol," postěžoval si. "Je to pro mne spousta peněz. Píšu o kriketu, nevydělávám velké peníze," dodal. Později připustil, že "pivo bylo dobré", ale "jestli si myslíte, že žádné pivo nestojí za 100.000 dolarů, tak budu s vámi souhlasit".

Zavzpomínal také, že když mu číšnice donesla účet po zaplacení kreditní kartou, zjistil, že si nevzal brýle na čtení, a tak nad tím mávl rukou. Ale něco mu říkalo, že něco není v pořádku, a tak se číšnice zeptal, kolik za pivo zaplatil. Číšnice se podívala - a zůstala zírat s otevřenou pusou. Pak se vzpamatovala a odběhla za manažerem, aby chybu napravil.

Hotel se Lalorovi omluvil a slíbil, že vše dá do pořádku tak rychle, jak jen to půjde.

"Neobvyklý případ" podle společnosti vydávající platební a kreditní karty svědčí o tom, jak je důležité pečlivě zkontrolovat v platbách a účtech všechny detaily.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu