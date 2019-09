Hned jak na jaře odhodila lyže s hůlkami a flintou do kouta a vrhla se na další velké adrenalinové dobrodružství. Markéta Davidová totiž studuje vysokou školu a je tak v jednom kole. „Nejvíc jsem regenerovala skrze školu. Na jaře jsem dokončovala bakalářské studium na České zemědělské univerzitě, takže na pořádnou dovolenou nebyl čas,“ povzdechla si biatlonistka.

Přesto se na pár dní trhla od povinností a užila si pohodové okamžiky. „Byla jsem na chvíli na snowboardu s kamarády, ale dostala jsem se i ke koním. Snažím se jich užít co nejvíc, dokud to jde.“

Teď už je ale v plné přípravě na novou sezonu. „Hodně běháme, jezdíme na kole, na kolečkových lyžích a chodíme do posilovny. Jiné aktivity by nám do tréninkových plánů moc nezapadaly. Dřív jsme u nás v Jablonci chodili na přehradu jezdit na kajakách, ale teď už na to nezbývá tolik času. Letos jsme navíc do tréninku zařadili takové hrátky jako poskoky, přeskoky a žebříky,“ prozradila olympionička.

Na rozdíl od svých kolegů si „galeje“ během letní přípravy užívá. „Na kolečkových lyžích je bohužel hodně málo závodů, takže zima má také něco do sebe. Na druhou stranu mi přijde, že léto zase hrozně rychle uteklo a já nic nestihla, takže bych si ho nejradši ještě ráda chvíli užila,“ usmála se čerstvá bakalářka Davidová, která plánuje ve studiu ještě pokračovat.

„Mám na ČZU dva obory - Reprodukční biotechnologie a šlechtění a Výživa zvířat a dietetika. Tak uvidíme, jak to půjde…“ Právě dokončení vysoké školy a pořádné výsledky v biatlonu jsou její priority.

„Úspěšné studium zcela jistě patří k mým největším ambicím. Ráda bych také stále zlepšovala svoji výkonnost v biatlonu a doufám, že mi vydrží i chuť závodit,“ dodala Davidová, jež se netají s tím, že chce ukončit kariéru pravděpodobně po olympijských hrách v Pekingu 2022. Pokud půjde vše podle plánu, tak bude tou dobou už magistra se zlatou medailí z olympiády.