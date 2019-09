Aby byla co nejlépe připravena na novou sezonu, piluje Pančochová triky na prkně přes léto až na Novém Zélandu. „Je to jedno z mých nejoblíbenějších míst, kam se moc ráda vracím. Jen přijet do Wanaky a vidět hory a jezero je pohled jako z filmu od National Geographic. Ani nedokážu vybrat, co tu mám nejraději,“ rozplývala se snowboardistka.

Kromě trénování si našla čas i na výlety úžasnou krajinou. „Na cestování po Novém Zélandu je naprostý základ půjčit si čtyřkolku. Já jsem letos jezdila v Toyotě RAV4, díky níž jsem se dostala i na méně dostupná místa. Kromě toho tady člověk nikdy neví, přes který potok bude muset přejet,“ smála se Pančochová.

Kdyby se jí něco přihodilo, může se spolehnout na krajany. „Ve Wanace je docela velká česká komunita. Kdykoli jsem potřebovala pomoct, tak jsem napsala a vždycky se někdo ozval. Nicméně o pomoc si tu můžete říct každému. I místní lidé jsou přátelští a ochotní,“ prozradila závodnice. Ani s ubytováním neměla problém. Vyřešila to po svém.

„Ráda spím v autě, a tak jsme alespoň na jeden den a jednu noc vyrazili k oceánu surfovat. Parádní zážitek,“ řekla Pančochová, která je už nyní zpátky v Americe u své snoubenky Kaileen a snaží se jí vynahradit chvíle, kdy byly bez sebe.

„V káře s mojí slečnou cestujeme za snowboardingem, surfem nebo skalami. Snažíme se využít každé volné chvilky. Buď jsme na skalách, na river surfu, nebo vyrážíme na výlet do přírody.“