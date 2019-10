Djokovič si v kruhu vyskakoval na obra: Jak dopadl?

Novak Djokovič je nejlepším tenistou poslední dekády a až se po velké trojce slehne zem, bude to zřejmě srbský vladař, na jehož straně se nakupí všechny argumenty pro největšího hráče dějin. US Open 2019, jež startuje v pondělí, má být dalším Djokovičovým schodem do historie • Reuters