Blesky křižovaly nebe jako centry Vladimíra Daridy (29) šestnáctku soupeře v Kolíně nad Rýnem. Jeden udeřil!

Zpáteční cesta mančaftu Herthy do Berlína připomínala scénu z thrilleru prožívaného na vlastní kůži. Ohnivý klikyhák zasáhl trup vrtulového stroje Dornier 328. Nejeden pasažér měl »bláto na hřišti«…

„Zažil jsem to poprvé a samozřejmě, že v první chvíli mi bleskly hlavou katastrofické scénáře. Hrklo ve mně,“ pověděl Blesku o blesku Darida, který si v zápase s »Kozly« z Kölnu připsal dvě gólové asistence.

„Ale pilot nás okamžitě ubezpečil, že se nic nestalo a nemůže stát. Takže nás uklidnil a navíc jsme pak brzy přistáli. Také jsem si přitom vzpomněl, že jsem četl, že pětadevadesát procent těchto událostí v bouřce končí dobře. Nejsem moc velký příznivec létání, ale někteří kluci jsou na tom ještě hůř a asi se báli víc,“ dodal »Dary«.

Báli, a jak! „Byla to velká rána. Rozklepaly se mi nohy. Ozářil nás obrovský paprsek, bylo to šílené,“ třásl se ještě na ranveji letiště v v Schönefeldu manažer Michael Preetz. „Viděl jsem blesk, byl jsem vystrašený, nikdy jsem nic takového nezažil,“ připojil nizozemský útočník Javairo Dilrosun.

Dopadlo to naštěstí Alles in Ordnung. Vláďa se šťastně shledal s manželkou Kateřinou a s půlročním synem Andreasem. „Doma je všechno jak má být,“ usmál se a už dumal nad příštím mačem. „Potřebujeme v pátek doma porazit Düsseldorf, abychom se dostali do první poloviny tabulky,“ přeje si středopolař aktuálně desátého mužstva bundesligy Vladimír Darida.